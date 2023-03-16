На прошлой неделе мы пообщались с бывшим защитником казанского «Рубина» Йоргенном Ялландом, который сейчас играет в сборной Норвегии по пляжному футболу.

Во вторник соотечественник Ялланда Эрлинг Холанн забил пять мячей в одном матче Лиги чемпионов за час игрового времени. Это стало поводом связаться с Йоргеном еще раз и поговорить более детально про норвежского супербомбардира.

- Твой соотечественник Эрлинг Холанн просто разрывает мировой футбол. Он идет на рекорды по голам, как в чемпионате Англии, так и в Лиге чемпионов…

- Да, он просто машина по забиванию голов. Больше мне нечего тут добавить, - заявил Ялланд в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

- Насколько сейчас в Норвегии вырос культ личности Холанна?

- О, он очень популярен. Наверно, сейчас он самый обсуждаемый человек в нашей стране. Я думаю, если бы Эрлинг захотел стать президентом Норвегии, то без проблем бы выиграл выборы.

- В нашем с тобой интервью ты говорил, что правительство Норвегии больше уделяет внимание и помогает зимним видам спорта. Игра и медийность Холанна могут повлиять на то, чтобы они пересмотрели свое отношение и переключились и на футбол тоже?

- Тут уже больше все зависит от того, как будет играть наша национальная сборная. Футбол – это коллективный вид спорта, а не одиночный. Поэтому одного Холанна, как бы хорош он не был, недостаточно для того, чтобы показать хорошие результаты на поле. Я скажу даже более – норвежский футбол находится в глубочайшем кризисе.

- Когда в стране появляются такие игроки, как Холанн, разве можно говорить о кризисе?

- Уровень футбола страны оценивается, в первую очередь, по тому, как играет национальная сборная. А сборная Норвегии последний раз попадала на чемпионат мира в 1998 году, на чемпионат Европы - в 2000-м. Получается, что уже 25 лет мы не были на мировых чемпионатах и 23 года на ЕВРО. Конечно, людям это не нравится, они не довольны. В пример футболистам ставят наших лыжников, конькобежцев, биатлонистов, которые часто приезжают с крупных соревнований с медалями. Получается, что футболисты не радуют наших людей, а спортсмены из зимних видов спорта не только радуют, но и берут титулы, медали, положительно влияют на имидж Норвегии.

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- Но разве Холанн не радует норвежцев? Разве его пять голов в одном матче Лиги чемпионов не влияют положительно на имидж Норвегии?

- Если бы он забил эти пять голов не в составе «Манчестер Сити», а играя за условные «Русенборг» или «Волеренгу», тогда это был бы другой разговор. Но он забил их за английский клуб. У англичан и так с футболом все хорошо. А у нас он в кризисе. Что клубы, что сборная не показывают результатов. Конечно, это тоже все хорошо и норвежцам приятно, что их соотечественник показывает такое. Но те же лыжники приносят медали и победы под флагом Норвегии, а Эрлинг в футболке города, который не имеет никакого отношения к Норвегии.

- В 90-х годах у вас и близко не было игроков такого уровня, как Холанн. Но поколение Оле Гунара Сульшера и Торе Андре Фло вытаскивало сборную в финальные части крупных футбольных турниров. Я вот сейчас смотрю специально в Википедии результативность этих двух нападающих и сравниваю ее с Эрлингом. У Сульшера 23 гола в 67 матчах, у Фло тоже 23 гола в 71 матче, у Холанна 21 гол в 23. Они забивали в среднем один гол за три матча, а Эрлинг забивает один гол за один матч. Есть хоть какие-то сомнения, что он побьет рекорд по голам и в сборной Норвегии?

- Он может переписать хоть все рекорды по голам во всех командах, где играет. Но важен общий результат. От того, что он назабивает кучу голов в товарищеских и отборочных матчах, но сборная Норвегии так и не попадет ни на чемпионат мира, ни на Евро, это и ему самому не доставит морального удовлетворения.

- Мы все привыкли к тому, что супербомбардиры рождаются в Аргентине, в Бразилии, в Португалии, в Голландии. У тебя есть объяснение, как так получилось, что в стране зимних видов спорта появился футболист, который с большой долей вероятности станет лучшим нападающим по количеству голов в мировом футболе?

- Я думаю, что и в других странах, а не только в тех, которые мы называем футбольными, тоже появлялись хорошие нападающие. В Швеции – Ибрагимович, в Польше – Левандовски, сейчас в Норвегии - Холанн.

- Насколько важную роль в становлении Холанна, как футболиста, сыграл его отец?

- Конечно, отец ему помогал и его заслуга в том, чего сейчас добился Эрлинг, очень велика. Альф-Инге был тоже отличным футболистом, только играл в обороне. Мы пересекались на поле, как соперники, и играли друг против друга в матчах Кубка Норвегии. Потом он продолжил карьеру в Англию и закончил ее очень рано, в 30 лет. После этого он полностью сконцентрировался на воспитании Эрлинга.

Сергей Беседин