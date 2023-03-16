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Лига чемпионов

С кем сыграет «Реал» и другие интриги жеребьёвки Лиги чемпионов

16 Марта 2023 • 19:47 Комментировать (2)

Восемь путёвок в четвертьфинал Лиги чемпионов нашли своих обладателей. Впереди – жеребьёвка. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает обо всех деталях предстоящей увлекательной процедуры.

Когда пройдёт жеребьёвка

Жеребьёвка Лиги чемпионов пройдёт в пятницу, 17 июня, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Церемония начнётся в 14:00 по московскому времени. Следить за ней во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

Кто участвует

За трофей Лиги чемпионов продолжат борьбу 8 клубов. Бросается в глаза успех представителей Италии: три клуба из этой страны выступят в 1/4 финала сильнейшего турнира континента впервые за 17 лет. Англия делегировала в четвертьфинал две команды, а Испания – всего лишь одну. Зато какую! «Реал» является настоящим королём Лиги чемпионов. Именно «сливочные» защищают этот трофей в нынешнем сезоне.

Участники жеребьёвки

Клуб
Страна
МиланИталия
ИнтерИталия
НаполиИталия
Манчестер СитиАнглия
ЧелсиАнглия
РеалИспания
БаварияГермания
БенфикаПортугалия

 

Формат процедуры

При жеребьёвке 1/4 финала никаких ограничений больше нет. Команды из одной страны (и даже из одного города) могут встретиться друг с другом. Таким образом, процедура будет максимально проста – из чаши будут поочерёдно доставаться шарики с названиями команд, формируя пары.

Ограничение есть только для расписания. Если «Интер» и «Милан не попадут друг на друга, то они не смогут проводить матч в один день, так как выступают на одном стадионе. Здесь преимущество в расписании будет у «Милана» как у действующего чемпиона Италии.

После жеребьёвки 1/4 финала будет проведена жеребьёвка полуфиналов. Для неё будут использоваться шарики, внутри которых будут находиться бумажки с названиями «Победитель четвертьфинала 1», Победитель четвертьфинала 2» и так далее.

Затем будет определено, победитель какой части сетки будет номинальным хозяином финального матча.

Интриги

Если посмотреть на список участников, то «Бенфика» считается эдакой «булочкой», хотя лиссабонцы проводят мощный сезон, и они будут готовы навязать борьбу кому угодно. И всё же фанаты грандов наверняка хотели бы в четвертьфинале попасть именно на «орлов».

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Нейтральным же фанатам хочется чего-то максимально жаркого. Например, было бы круто увидеть битву «Реала» и «Баварии», либо набравшего невероятный ход «Наполи» и «Манчестер Сити». Кстати говоря, неаполитанцы добрались до четвертьфинала Лиги чемпионов впервые в истории.

А какие пары хотели бы увидеть вы? Пишите ниже в комментариях.

Когда пройдут матчи

Первые четвертьфиналы состоятся 11 и 12 апреля, а ответные – 18 и 19 апреля. Первые матчи 1/2 финала пройдут 9 и 10 мая, а ответные – 16 и 17 мая. Финальный поединок Лиги чемпионов пройдёт 10 июня на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

Подготовил Александр Тихий.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Милан Бенфика Челси Бавария Манчестер Сити Лига Чемпионов Наполи
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Комментарии (2)
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One Live
16 Марта 2023 в 20:20
Наполи МС - было бы интересно посмотреть!
Вообще интересно посмотреть на Наполи на фоне Баварии, МС или Реала!
Но мне кажется, что Бавария просто не заметит Наполи!
МС и Реал по настроению)
26Vladarg76
16 Марта 2023 в 20:05
Реал, Сити, Бавария. Кто то из них..
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