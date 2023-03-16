​Президент ФИФА Инфантино допустил трансферные ограничения для клубов

В четверг Джанни Инфантино был переизбран президентом ФИФА. Это не могло никого удивить, ведь других кандидатов на выборах не было.

Давая комментарий по поводу планов, Инфантино допустил введение новых трансферных ограничений для клубов.

«Возможно, нам потребуется ввести лимит расходов на трансферы. Нужно подумать, как это реализовать. Обсудим этот вопрос со всеми сторонами», - сказал Инфантино.

Стоит сказать, что в настоящий момент в рамках УЕФА работает финансовый фэйр-плей. Впрочем, в футбольном обществе скептично относятся к эффективности этой системы.