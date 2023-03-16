Инфантино переизбран на пост президента ФИФА

Сегодня, 16 марта, состоялся очередной конгресс Международной федерации футбола (ФИФА). На нем состоялось голосование за президента организации. В должности главы ФИФА бы утвержден Джанни Инфантино, которые ранее занимал этот пост.

Стоит отметить, что Джанни был единственным кандидатом на прошедших выборах. Его договор с ФИФА рассчитан до 2027 года.

52-летний функционер возглавил федерацию в феврале 2016 года после коррупционного скандала и отставки предыдущего президента Йозефа Блаттера. Летом 2019 года Инфантино был переизбран на второй срок.