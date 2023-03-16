Ван Дейк высказался о вылете «Ливерпуля» из Лиги чемпионов

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк пообщался с журналистами после вылета команды из Лиги чемпионов по итогам противостояния с мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Очень тяжело играть против такого соперника. «Реал» никогда не нервничает, как бы на него не давили. Эта команда всегда сохраняет спокойствие благодаря опытному составу. Такие футболисты, как Бензема и Модрич, всегда могут сделать разницу», - передает слова нидерландского защитника пресс-служба «красных».

«Ливерпуль» уступил «Реалу» по сумме двух матчей с общим счетом 2:6 и вылетел из турнира.