Джованни Симеоне: «У «Наполи» большие амбиции в Лиге чемпионов»

Форвард «Наполи» Джованни Симеоне прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы спокойно восприняли свой успех. Может, еще не понимаем, чего смогли добиться. У «Наполи» огромные амбиции, мы стремимся к большему. Уже завтра узнаем результаты жеребьевки. «Наполи» имеет большие амбиции в Лиге чемпионов», - передает слова аргентинского нападающего Tyc Sports.

Стоит отметить, что «Наполи» впервые в клубной истории вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Жеребьевка следующей стадии еврокубка состоится 17 марта, начало – 14:00 по московскому времени.