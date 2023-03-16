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Лига чемпионов

Джованни Симеоне: «У «Наполи» большие амбиции в Лиге чемпионов»

16 Марта 2023 • 11:32 Комментировать

Форвард «Наполи» Джованни Симеоне прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы спокойно восприняли свой успех. Может, еще не понимаем, чего смогли добиться. У «Наполи» огромные амбиции, мы стремимся к большему. Уже завтра узнаем результаты жеребьевки. «Наполи» имеет большие амбиции в Лиге чемпионов», - передает слова аргентинского нападающего Tyc Sports.

Стоит отметить, что «Наполи» впервые в клубной истории вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Жеребьевка следующей стадии еврокубка состоится 17 марта, начало – 14:00 по московскому времени.

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Наполи Джованни Симеоне
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