Интересные серии Лиги чемпионов

Турнир Лиги чемпионов – это тот турнир, благодаря которому мы и любим футбол. Естественно, что и я не исключение, и часто провожу параллели между Лигами чемпионов разных лет. Вот недавно мне вспомнились серии, которые длятся по сей день. С некоторыми из них я вас познакомлю.

Последний раз французский клуб взял Лигу чемпионов в 1993 году

Считаю, что это всё-таки интересная статистика. Да, французский чемпионат сейчас несопоставим с английским, но всё равно его смело можно отнести к категории чемпионата с приставкой «топ». В последний раз эту неудачную серию мог прервать «ПСЖ», но в финале парижане уступили в 2020 году «Баварии». Также в сезоне-2009/2010 «Лион» доходил до полуфинала.

Предлагаю вспомнить о команде образца сезона-1992/1993. Основным вратарём был Фабьен Бартез. Позицию опорного полузащитника занимал Дидье Дешам. Самыми результативными футболистами стали Франк Созе и Ален Бокшич. На счету Франка 6 мячей в 10 встречах. Аналогичное число голов у Бокшича, однако он провёл на две встречи меньше. В финале был обыгран легендарный «Милан» со счётом 1:0. На гол Базиля Боли, забитый перед самым перерывом, не смогли ответить ни ван Бастен, ни Массаро, ни Папен.

Однако судьба этой команды не была такой уж и радужной. «Марсель» был втянут в коррупционный скандал и в итоге на два года оказался в Лиге 2 и был лишён чемпионского титула 1993 года.

12 лет клуб из Италии не берет заветный трофей

Удивительно, но факт: в 90-е и в начале 2000-х Серия А была самым сильным чемпионатом в Европе. Итальянский чемпионат и сейчас считается очень сильным. В сезоне-2009/2010 «Интер» под руководством Жозе Моуринью взял Лигу чемпионов. Все помнят, как итальянцы, оставшись вдесятером, сумели отстоять добытое у себя дома (3:1 дома, 0:1 в гостях), а в финале со счётом 2:0 была обыграна грозная «Бавария».

Но всё-таки в 2010-х у итальянских команд случился некоторый спад. «Милан» условно образца 2015 года нельзя сравнить с командой сезона-2006/2007. То же самое можно сказать и об «Интере», сравнивая с сезоном-2009/2010.

Единственным клубом, который мог претендовать на победу, был «Ювентус», но туринцы два раза уступили испанским грандам: в сезоне-2014/2015 – «Барселоне» (1:3), а через два года «Старой синьоре» путь к победе преградил «Реал» (1:4).

«Бавария» победила во всех матчах Лиги чемпионов сезона-2019/2020

Данный случай просто не имеет аналогов. «Бавария» взяла все 18 очков в группе. В 1/8 очень уверенно подопечные Флика расправились с «Челси» (3:0, 4:1). Далее, из-за коронавирусной ситуации, матчи плей-офф игрались в один матч. В четвертьфинале была разгромлена «Барселона» (8:2). В полуфинале был побит «Лион» (3:0), а в финале была добыта рабочая победа над «ПСЖ» (1:0).

Главным голеадором стал Роберт Левандовски, который наколотил целых 15 мячей.

«Реал» на протяжении 8 лет ни разу не опускался ниже полуфинала

Такая серия происходила в период 2011–2018 годов. Интересный факт, что из этих 8 лет «сливочные» побеждали 4 раза. Успешными годами стали: 2014, 2016, 2017, 2018-й. К данным результатам команду приводили: Жозе Моуринью (три полуфинала), Карло Анчелотти (победа в 2014 году), а остальные победы были одержаны при Зинедине Зидане.

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Три победы подряд «Реала» в Лиге чемпионов

Тот случай, когда одна серия плавно перетекает в другую. В современной истории футбола вряд ли кому-то удастся повторить такой результат. Как я уже сказал ранее, клуб из Мадрида к победам привёл Зинедин Зидан. Естественно, что победы были разными. В финале 2016 года мадридский «Атлетико» был побеждён лишь в серии пенальти. Через год в роли обидчика оказался «Ювентус» (4:1). Уверен, что все помнят филигранный гол ножницами от Криштиану Роналду. Следующая решающая победа в розыгрыше Лиги чемпионов оказалась над «Ливерпулем». Наверняка многим этот матч запомнился ошибками Лориса Кариуса.

Как бы то ни было, но победить в Лиге чемпионов три раза подряд – это действительно невероятный результат. Да, возможно, я мог бы вспомнить про пять побед подряд «Реала» в Лиге чемпионов в 60-е годы, но не буду этого делать, так как у меня нет глубоких знаний футбола этого времени.

Антон КАРАСЕВИЧ