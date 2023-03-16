Зелиньски: «Наполи» может противостоять любому сопернику, нас должны бояться»

Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски пообщался с представителями СМИ после выхода команды в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА. В ответном матче с «Айнтрахтом» подопечные Лучано Спаллетти победили со счетом 3:0. Первая игра завершилась успехом неаполитанцев – 2:0.

«Наполи» способен противостоять любому сопернику. Теперь другие команды должны нас бояться. Большая радость за наш клуб и болельщиков, которые нас неистово поддерживают. Мы счастливы, но знаем, что можем добиться большего», - передает слова польского игрока пресс-служба УЕФА.

Соперник «Наполи» по ¼ финала Лиги чемпионов определился на жеребьевке 17 марта.