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Лига чемпионов

Крауч: «Вряд ли кто-то верил в камбэк «Ливерпуля»

16 Марта 2023 • 09:01 Комментировать

Бывший форвард сборной Англии и «Ливерпуля» Питер Крауч высказался о поражении мерсисайдцев от мадридского «Реала» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Подопечные Юргена Клоппа уступили со счетом 0:1.

«Вряд ли кто-то верил в камбэк «Ливерпуля». «Реал» доминировал над соперником почти весь второй тайм и уверенно довел дело до логического результата», - передает слова Крауча пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в первом поединке, состоявшемся на «Энфилде», «Ливерпуль» потерпел разгромное поражение со счетом 2:5.

Жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов состоится в пятницу, 17 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Питер Крауч
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