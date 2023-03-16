Крауч: «Вряд ли кто-то верил в камбэк «Ливерпуля»

Бывший форвард сборной Англии и «Ливерпуля» Питер Крауч высказался о поражении мерсисайдцев от мадридского «Реала» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Подопечные Юргена Клоппа уступили со счетом 0:1.

«Вряд ли кто-то верил в камбэк «Ливерпуля». «Реал» доминировал над соперником почти весь второй тайм и уверенно довел дело до логического результата», - передает слова Крауча пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в первом поединке, состоявшемся на «Энфилде», «Ливерпуль» потерпел разгромное поражение со счетом 2:5.

Жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов состоится в пятницу, 17 марта.