Игрок «Айнтрахта»: «Мы проиграли потрясающей команде»

Хавбек франкфуртского «Айнтрахта» Себастьян Роде прокомментировал крупное поражение от «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу итальянского коллектива.

«Айнтрахт» уступил потрясающей команде. У «Наполи» высочайший класс. Думаю, уже все поняли, на что способна эта команда. Мы же допустили несколько необязательных ошибок, которые привели к пропущенным голам. Но, несмотря на это, горжусь своей командой. Мы дошли до плей-офф, хотя от нас этого не ждали», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

По сумме двух матчей «Айнтрахт» проиграл «Наполи» с общим счетом 0:5.