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Лига чемпионов

Игрок «Айнтрахта»: «Мы проиграли потрясающей команде»

16 Марта 2023 • 08:56 Комментировать

Хавбек франкфуртского «Айнтрахта» Себастьян Роде прокомментировал крупное поражение от «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу итальянского коллектива.

«Айнтрахт» уступил потрясающей команде. У «Наполи» высочайший класс. Думаю, уже все поняли, на что способна эта команда. Мы же допустили несколько необязательных ошибок, которые привели к пропущенным голам. Но, несмотря на это, горжусь своей командой. Мы дошли до плей-офф, хотя от нас этого не ждали», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

По сумме двух матчей «Айнтрахт» проиграл «Наполи» с общим счетом 0:5.

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Наполи Себастьян Роде
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