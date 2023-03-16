Морьентес высказался о победе «Реала» над «Ливерпулем»

Известный в прошлом испанский нападающий Фернандо Морьентес высказался о победе мадридского «Реала» над «Ливерпулем» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «сливочных». Единственный гол забил француз Карим Бензема.

«Игра складывалась в пользу мадридцев. Сначала им было непросто, но это и ожидалось. После перерыва «Реал» был полностью в своей тарелке и долгое время мог обходиться без замен», - передает слова Морьентеса пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в первом матче подопечные Карло Анчелотти победили со счетом 5:2. Следующий соперник «Реала» определится на жеребьевке 17 марта.