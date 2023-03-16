10 лучших тренеров, которые не побеждали в Лиге чемпионов

В Лиге чемпионов завершается стадия 1/8 финала, ряд команд лишился шанса выиграть турнир. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает лучших тренеров, которым турнир так и не покорился.

Олег Романцев

Наверное, сейчас многие обвинят этот рейтинг в необъективности, но в 90-е годы «Спартак» был настоящей силой в Европе, не обладая большим бюджетом. «Красно-белые» доходили до полуфиналов последнего розыгрыша Кубка чемпионов, а затем Кубка кубков и Кубка УЕФА. В 1995-м именно «Спартак» стал первой командой, которая выиграла все 6 матчей на групповой стадии Лиги чемпионов, и та команда могла бы замахнуться даже на победу, не случись зимой распродажа всех лидеров. Москвичи ведь даже оказывались за счёт рейтинга в первой корзине при жеребьёвке Лиги чемпионов. Кто знает, чего бы добился Романцев в турнире, будь у него возможность покупать игроков, а не вечно продавать, чтобы выживать. В итоге «Спартак» стабильно играл в Европе и часто выглядел здорово, но всё решали кадры.

Мануэль Пеллегрини

Аргентинский специалист был одним из лучших тренеров в нулевых и 10-х. С «Вильярреалом» он дошёл до полуфинала Лиги чемпионов в 2006 году, когда команда уступила «Арсеналу». Аргентинец сделал «жёлтую подводную лодку» второй в чемпионате Испании. За счёт его работы в «Вильярреале» Пеллегрини получил приглашение в «Реал», но проработал там недолго. Зато затем он быстро поднял «Малагу» в зону Лиги чемпионов, а после ухода лидеров сумел вывести команду в плей-офф турнира. Также под руководством Пеллегрини «Манчестер Сити» выиграл Премьер-лигу и впервые в своей истории пробился в плей-офф главного еврокубка. Наверное, Пеллегрини мог бы добиться большего, но сейчас уже едва ли стоит вспоминать победы в Лиге чемпионов.

Мирча Луческу

Всего шесть тренеров провели в Лиге чемпионов более сотни матчей, и румынский специалист – один из них. Команды Луческу выглядели здорово по игре, но вот успехов у него в итоге не так много, что едва ли отражает его реальную силу. Он выигрывал с «Галатасараем» Суперкубок УЕФА, а с донецким «Шахтёром» – Кубок УЕФА. Румынский специалист раскрыл много игроков. Однако в Лиге чемпионов главное его достижение – четвертьфинал турнира. Причём этого результата он добивался с клубами из Турции и Украины. Луческу всё ещё работает, но едва ли стоит ожидать увидеть его в качестве победителя турнира.

Дидье Дешам

Наставник дважды выводил сборную Франции в финал чемпионата мира. В 2018 году команда выиграла трофей, а в 2022-м уступила Аргентине. При этом многие забывают, что Дешам в 2004-м едва не выиграл Лигу чемпионов. Он довёл скромный «Монако» до решающего матча, выбив по ходу плей-офф «Реал» и «Челси». Однако в решающем матче представитель чемпионата Франции проиграл «Порту» Жозе Моуринью. Португалец после этого принял «Челси» и добился больших успехов на клубном уровне. Интересно, как бы сложилась судьба Дешама, выиграй тогда «Монако»? Француза в итоге в топ-клубы так и не звали. Он выиграл с «Ювентусом» Серию В, но затем покинул туринцев, не получив опыта в элите.

Антонио Конте

Итальянец – уникальный тренер современности. С одной стороны, Конте выигрывал чемпионат Италии с «Ювентусом» и «Интером», а также Английскую премьер-лигу с «Челси». Эти успехи доказывают высокий уровень тренера, однако в Лиге чемпионов он стабильно проваливался. Лучшим результатом в главном еврокубке для Конте остаётся четвертьфинал, чему явно не могут быть рады его работодатели. Вот и в этом сезоне «Тоттенхэм» не смог пройти даже стадию 1/8 финала, хотя выглядел фаворитом в противостоянии с «Миланом». Летом тренер, скорее всего, покинет «шпор», и пока непонятно, где его ждать.

Валерий Лобановский

Уроженец Киева сделал великую тренерскую карьеру. Ещё в советское время он дважды приводил киевское «Динамо» к победам в Кубке кубков УЕФА. Лобановский в 80-е годы менял подход к футболу, делая ставку на физическую подготовку и науку. После распада СССР Лобановский уехал на Ближний Восток и, казалось, распрощался с европейской карьерой. Однако в 1996 году наставник вновь принял киевское «Динамо», где создал потрясающую команду. Украинская команда громила «Барселону» на «Камп Ноу», а в сезоне-1998/99 дошла до полуфинала Лиги чемпионов, где уступила «Баварии». Андрей Шевченко и Каха Каладзе позже ушли в «Милан», где и выиграли главный еврокубок, однако Валерий Лобановский этого не увидел, так как в 2002 году во время матча против «Металлурга» из Запорожья у наставника «Динамо» случился инсульт, и спасти его врачам не удалось.

Унаи Эмери

Испанец четыре раза выиграл второй по значимости еврокубок, и это многого стоит. Эмери умудрялся раз за разом побеждать с «Севильей», хотя регулярно терял своих лидеров. Умение строить команду из не самых сильных игроков – главный навык наставника. Возможно, в этом и проблема, что у Эмери не получается выиграть Лигу чемпионов, так как ему не удаётся совладать со звёздами. Именно он возглавлял «ПСЖ», когда французский клуб умудрился вылететь от «Барселоны», выиграв первый матч со счётом 4:0. О работе в «Арсенале» Эмери и вовсе предпочитает не вспоминать. В Лиге чемпионов главное достижение тренера – полуфинал с «Вильярреалом» в сезоне-2021/22. «Подводная лодка» выбила «Баварию» в плей-офф, но вот пройти «Ливерпуль» уже оказалось невозможным.

Массимилиано Аллегри

Карьера итальянца – это настоящие американские горки. Сначала он привёл к чемпионству «Милан», но потом «россонери» так сильно сдали, что увольнение наставника многими приветствовалось. Когда Аллегри сменил Конте в «Ювентусе», болельщики туринского клуба хватались за голову, но затем поняли, как глубоко ошибались. Под его руководством команда не только сохранила лидирующие позиции в Серии А, но и прибавила в Лиге чемпионов. «Ювентус» под руководством Аллегри дважды доходил до финала Лиги чемпионов, но уступил «Барселоне» и «Реалу». После ухода из туринского клуба тренера сватали в разные топ-клубы, но спустя два года он вернулся в Турин. Правда, сейчас «Ювентус» выглядит совсем не впечатляюще.

Арсен Венгер

Для французского тренера победа в Лиге чемпионов была идеей-фикс. Он выиграл все трофеи в Англии, в том числе, пройдя сезон в Премьер-лиге без поражений. Француз возглавил «Арсенал» в 1996 году и вернул его на вершину. При этом команда под его руководством во многом изменила футбол в Британии, так как Венгер отошёл от привычной силовой манеры. «Канониры» в лучшие моменты играли так, что следить за ними было одно удовольствие. Наставник мечтал выиграть Лигу чемпионов, и в 2006-м был близок к мечте, когда «Арсенал» в финале встречался с «Барселоной». Во многом исход той встречи решила ошибка судьи, когда он удалил Леманна, хотя должен был дать продолжить игру, ведь «Барселона» и так забила. В меньшинстве же лондонцы хоть и открыли счёт, удержать преимущество не смогли и уступили 1:2. В 2018-м Венгер покинул «Арсенал» и вряд ли уже вернётся к тренерской работе.

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Диего Симеоне

В 2011 году аргентинец возглавил «Атлетико» и превратил мадридцев в настоящий топ-клуб не только по испанским, но и по европейским меркам. «Матрасники» ярко выделялись на фоне своих конкурентов, действуя в довольно оборонительном и борцовском стиле. Хотя этот футбол нельзя назвать привлекательным, он приносил успехи. «Атлетико», который по составу уступал многим, дважды выиграл чемпионат Испании, дважды победил в Лиге Европы. Однако добиться главного достижения – выиграть Лигу чемпионов – у Симеоне не получилось. По крайней мере пока. Дважды «Атлетико» доходил до финала турнира, но оба раза уступил «Реалу». В сезоне-2013/14 «матрасники» вели 1:0 до компенсированного времени, но Рамос счёт сравнял, а в овертайме «сливочные» отличились ещё трижды. Спустя два года «Атлетико» проиграл соседям по городу уже в серии пенальти. Сейчас «матрасники» в кризисе, и ходит много разговоров, что летом аргентинец покинет команду.

Роман Андреев