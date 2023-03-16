Трапп: «Сыграв в ЛЧ один раз, хочется вернуться в этот турнир»

Голкипер немецкого «Айнтрахта» Кевин Трапп высказался о крупном поражении от «Наполи» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы провели хороший матч, хоть и потерпели поражение. «Айнтрахт» старался, но нам противостоял очень сильный соперник. «Наполи» по праву заслужил выход в ¼ финала.

Выступив в Лиге чемпионов один раз, хочется вернуться в этот турнир. «Айнтрахт» заслуженно выиграл Лигу Европы и наградил себя участием в ЛЧ», - передает слова вратаря пресс-служба УЕФА.

По сумме двухматчевого противостояния «Айнтрахт» уступил «Наполи» с общим счетом 0:5.