Бензема рассказал, сыграет ли против «Барселоны»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал о повреждении, которое получил по ходу ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Встреча на «Сантьяго Бернабеу» завершилась минимальной победой «сливочных» со счетом 1:0.

«Я получил болезненный удар по голени, поэтому покинул поле. Это всего лишь ушиб, ничего страшного. Я буду готов ко встрече с «Барселоной», - передает слова французского голеадора пресс-служба УЕФА.

По сумме двух матчей «Реал» одолел «Ливерпуль» с общим счетом 6:2. Жеребьевка ¼ финала турнира состоится в пятницу, 17 марта.