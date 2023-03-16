Бензема подвёл итоги матча с «Ливерпулем»

Центрфорвард мадридского «Реала» Карим Бензема высказался о победе над «Ливерпулем» (1:0) в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов УЕФА. По сумме двух игр «сливочные» одолели мерсисайдцев (6:2) и вышли в четвертьфинал турнира.

«Очень непростой матч. Мы с первых минут показали, что хотим одержать победу и добились ее. Жребий? Без разницы, «Реал» должен проходить дальше и не важно, кто попадется в соперники. Нужно преодолевать любые преграды. В этот день нам нужна была победа, и мы добились результата», - цитирует французского бомбардира пресс-служба УЕФА.

Жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов состоится в пятницу, 17 марта.