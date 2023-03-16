Осимхен высказался об успехе «Наполи» в Лиге чемпионов

Лидер атакующей линии «Наполи» Виктор Осимхен прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов. В ответном матче 1/8 финала неаполитанцы обыграли «Айнтрахт» со счетом 3:0.

«Хотим насладиться своим успехом. Это отличная победа. Мы переписали историю «Наполи». У этой команды нет предела. Продолжаем двигаться за своей мечтой. Прислушиваемся к своему главному тренеру и с оптимизмом смотрим в будущее», - передает слова нигерийского нападающего пресс-служба УЕФА.

Следующего соперника подопечные Лучано Спаллетти узнают во время жеребьевки, которая состоится в пятницу, 17 марта.