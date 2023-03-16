Спаллетти высказался об историческом достижении «Наполи» в Лиге чемпионов

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о выходе своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА. По сумме двух матчей неаполитанцы выиграли у «Айнтрахта» с общим счетом 5:0.

«Это было нелегко, но мы смогли добиться исторического достижения. Сначала соперник ринулся в атаку, нам было непросто, со стороны «Айнтрахта» был высокий прессинг. Но после перерыва все наладилось. Было играть намного лучше», - цитирует итальянского тренера пресс-служба УЕФА.

«Наполи» впервые в клубной истории пробился в ¼ финала Лиги чемпионов. Соперник команды Спаллетти по следующему раунду определится во время жеребьевки 17 марта.