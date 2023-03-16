Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Спаллетти высказался об историческом достижении «Наполи» в Лиге чемпионов

16 Марта 2023 • 07:55 Комментировать

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о выходе своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА. По сумме двух матчей неаполитанцы выиграли у «Айнтрахта» с общим счетом 5:0.

«Это было нелегко, но мы смогли добиться исторического достижения. Сначала соперник ринулся в атаку, нам было непросто, со стороны «Айнтрахта» был высокий прессинг. Но после перерыва все наладилось. Было играть намного лучше», - цитирует итальянского тренера пресс-служба УЕФА.

«Наполи» впервые в клубной истории пробился в ¼ финала Лиги чемпионов. Соперник команды Спаллетти по следующему раунду определится во время жеребьевки 17 марта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Марта
08:15 · Лига чемпионов
Крис Саттон: «Будет интересно посмотреть на то, что будет делать «Ливерпуль» летом»
08:11 · Лига чемпионов
Рио Фердинанд: «Ливерпуль» ни разу не верил в то, что спастись можно»
08:10 · Лига чемпионов
Шалимов: «У «Реала» бешеный контроль мяча»
08:05 · Лига чемпионов
«Ливерпуль» установил антирекорд Лиги чемпионов
07:58 · Лига чемпионов
«Наполи» - седьмой итальянской клуб, выбравшийся в четвертьфинал Лиги чемпионов
07:55 · Лига чемпионов
Спаллетти высказался об историческом достижении «Наполи» в Лиге чемпионов
03:03 · Лига чемпионов
Холанн, Чалханоглу, Бензема и Осимхен претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов
02:44 · Лига чемпионов
Спаллетти – о словах Гвардиолы: «Я не поддамся на эти уловки»
02:20 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался о травме Бензема в преддверии «эль класико»
02:08 · Лига чемпионов
Анчелотти: «Винисиус – лучший игрок в мире»
01:56 · Германия. Бундеслига
Фердинанд – об интересе «Ливерпуля» и «Реала» к Беллингему: «Выбор очевиден»
01:47 · Лига чемпионов
Анчелотти высказался о возможной встрече «Реала» с «Миланом» в четвертьфинале Лиги чемпионов
01:39 · Лига чемпионов
Клопп: «Реал» снова был лучше»
01:32 · Лига чемпионов
Впервые за 17 лет сразу три итальянских клуба сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов
01:21 · Лига чемпионов
«Ливерпуль» в пятый раз за шесть лет вылетел из Лиги чемпионов от мадридской команды
Все новости
Рекомендуем