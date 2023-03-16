​В Лиге чемпионов осталось 8 команд – кто борется за трофей

Завершились все матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. По их итогам восемь команд получили путёвки в следующую стадию турнира.

За трофей продолжают бороться: «Реал», «Манчестер Сити», «Челси», «Милан», «Наполи», «Интер», «Бавария», «Бенфика».

Жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов пройдёт в пятницу, 17 марта. Она будет полностью слепой – на следующих стадиях клубы из одной страны могут пересечься друг с другом.

Финал Лиги чемпионов сезона 2022/2023 пройдёт 10 июня в Стамбуле.

Отметим, что действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого сезона «сливочные» обыграли «Ливерпуль» (1:0).