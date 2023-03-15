​Холанн дал понять, что «Манчестер Сити» подписал его для победы в Лиге чемпионов

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн после пяти забитых голов в матче против «РБ Лейпцига» ответил на вопрос насчёт того, стремится ли он привести команду к победе в Лиге чемпионов.

«Манчестер Сити» за последние годы часто выигрывал чемпионат, так что меня купили не для победы в АПЛ. Поэтому… Попробуйте догадаться», - загадочно сказал Холанн CBS Sports.

Лучшим результатом «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов остаётся финал 2021 года. Тогда в битве за трофей команда Хосепа Гвардиолы уступила «Челси» с минимальным счётом 0:1.

Напомним, что «Манчестер Сити» в 1/8 финала этого сезона Лиги чемпионов прошёл «РБ Лейпциг» (1:1, 7:0).