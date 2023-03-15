Спаллетти: «Наполи» не боится никого в Лиге чемпионов»

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти пообщался с представителями СМИ в преддверии ответного поединка против франкфуртского «Айнтрахта» в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой встрече неаполитанцы победили со счетом 2:0.

«Айнтрахт» прошел группу с сильными соперникам, они побеждали в Барселоне в прошлом году. Я уважаю работу, которую проделывает их главный тренер. Нас ждет сложный поединок.

Что касается моих подопечных, то «Наполи» не боится никого. Пока же мы не думаем о четвертьфинале, это было бы очень самонадеянно», - передает слова итальянского специалиста Сalciomercato.

Матч «Наполи» - «Айнтрахт» пройдет сегодня, 15 марта, в Неаполе. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.