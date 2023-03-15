Мостовой дал прогноз на матч «Реал» - «Ливерпуль»

Экс-футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался относительно предстоящего ответного поединка между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Проход «Реала» не обсуждается. Игра будет боевая, «Ливерпуль» будет настраиваться на чудо, но этого не произойдет. Будет много голов, но «Реал» заберет победу и пройдет дальше», - приводит слова Александра издание Sport24.

Матч «Реала» против «Ливерпуля» пройдет сегодня, 15 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. В первом матче «сливочные» победили со счетом 5:2.