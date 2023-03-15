«Интер» готовит жалобу на «Порту» в УЕФА

Миланский «Интер» подаст жалобу в УЕФА из-за того, что у болельщиков команды возникли проблемы со входом на ответный поединок против «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это очень неожиданный момент. Конечно, мы будем жаловаться на «Порту» в УЕФА. Хотим понять, почему так произошло. Перед матчем нам обещали, что все наши поклонники посетят игру, даже если они превысят вместимость гостевого сектора. Однако этого не произошло», - цитирует директора «нерадзурри» Джузеппе Маротту телеграм-канал «Матч ТВ».

Матч в Португалии завершился вничью со счетом 0:0. «Интер» прошел в четвертьфинал благодаря домашней победе – 1:0.