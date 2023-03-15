Холанн: «Я устал праздновать голы»

Центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн пообщался с журналистами после победы над немецким «РБ Лейпцигом» (7:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. В прошедшей встрече норвежский бомбардир забил пять голов.

«Какой из голов мне больше всего понравился? Не помню, у меня все как в тумане. Я устал праздновать голы», - передает слова скандинавского голеадора BBC Sport.

Стоит отметить, что это первый пента-трик в карьере Холанна. Норвежский форвард является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. На счету Эрлинга десять забитых мячей.

Соперник «Ман Сити» по ¼ финала определится 17 марта во время жеребьевки.