Итальянский журналист сделал прогноз на матч «Наполи» - «Айнтрахт»

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится ответный матч между «Наполи» и «Айнтрахтом». Своим мнением об этом поединке поделился итальянский журналист Массимилиано Мартини.

«Наполи» делает сказочные и фантастические вещи в Серии А, они в отличной форме и, безусловно, способны победить «Айнтрахт» и пройти дальше», - передает слова журналиста издание Sport24.

Ответная встреча между «Наполи» и «Айнтрахтом» состоится в среду, 15 марта, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Напомним, что в первом матче подопечные Лучано Спаллетти победили со счетом 2:0.