Гвардиола назвал троих кумиров

Испанский специалист Хосеп Гвардиола, занимающий пост главного тренера «Манчестер Сити», назвал своих кумиров после ответного матча с «РБ Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«У меня есть три кумира: Тайгер Вудс, Майкл Джордан и Джулия Робертс. Это моя троица», - передает слова тренера Daily Mail.

В ответном матче «Манчестер Сити» разгромил «РБ Лейпциг» со счетом 7:0. В первом поединке была зафиксирована ничья со счетом 1:1. Подопечные Гвардиолы пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА. Следующий соперник «горожан» в еврокубке определится на жеребьевке 17 марта.