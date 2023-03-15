Гвардиола: «Даже если три раза подряд выиграю Лигу чемпионов - все равно останусь неудачником»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал небольшое интервью после победы над «РБ Лейпцигом» (7:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Я – неудачник в этом турнире. Даже если выиграю Лигу чемпионов три раза подряд, то все равно останусь им», - приводит слова испанского специалиста таблоид Daily Mail.

Стоит отметить, что Гвардиола еще ни разу не приводил «Манчестер Сити» к победе в Лиге чемпионов.

«Горожане» одолели «РБ Лейпциг» по сумме двух матчей с общим счетом 8:1. Английский топ-клуб шагнул в четвертьфинал турнира и узнает следующего соперника на жеребьевке 17 марта.