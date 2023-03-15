Линекер отреагировал на пента-трик Холанна

Бывший нападающий сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер прокомментировал выступление нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпцигом». «Горожане» выиграли со счетом 7:0, а норвежец отметился пятью голами.

«Мне кажется, в этом парне что-то есть», - оставил сообщение Линекер в своих социальных сетях.

Стоит отметить, что это первый пента-трик Холанна в профессиональной карьере.

«Манчестер Сити» победил «РБ Лейпциг» с общим счетом 8:1. Подопечные Хосепа Гвардиолы вышли в ¼ финала Лиги чемпионов. Соперник «горожан» определится на жеребьевке 17 марта.