Игрок «РБ Лейпцига» Хенрихс: «Впервые проиграл со счётом 0:7»

Защитник «РБ Лейпцига» Бенджамин Хенрихс прокомментировал крупное поражение от «Манчестер Сити» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Немецкий клуб был разбит на «Эттихаде» со счетом 0:7.

«До этого матча я еще ни разу проигрывал со счетом 0:7. Для нашей команды это был очень печальный вечер. Холанн был очень крут. Очень тяжело обороняться против него», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в первом матче была зафиксирована ничья со счетом 1:1. Таким образом, «Манчестер Сити» пробился в ¼ финала Лиги чемпионов и узнает следующего соперника 15 марта.