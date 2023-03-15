Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Игрок «РБ Лейпцига» Хенрихс: «Впервые проиграл со счётом 0:7»

15 Марта 2023 • 08:43 Комментировать

Защитник «РБ Лейпцига» Бенджамин Хенрихс прокомментировал крупное поражение от «Манчестер Сити» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Немецкий клуб был разбит на «Эттихаде» со счетом 0:7.

«До этого матча я еще ни разу проигрывал со счетом 0:7. Для нашей команды это был очень печальный вечер. Холанн был очень крут. Очень тяжело обороняться против него», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в первом матче была зафиксирована ничья со счетом 1:1. Таким образом, «Манчестер Сити» пробился в ¼ финала Лиги чемпионов и узнает следующего соперника 15 марта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити РБ Лейпциг Бенджамин Хенрихс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15.03.23 в 23:00
Наполи Наполи
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
1.56 4.40 5.80
Видео
15.03.23 в 23:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Ливерпуль Ливерпуль
1.86 3.95 4.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Марта
10:43 · Лига чемпионов
Мостовой дал прогноз на матч «Реал» - «Ливерпуль»
10:28 · Лига чемпионов
«Интер» готовит жалобу на «Порту» в УЕФА
10:22 · Лига чемпионов
Холанн: «Я устал праздновать голы» 1
10:08 · Лига чемпионов
Итальянский журналист сделал прогноз на матч «Наполи» - «Айнтрахт»
09:15 · Лига чемпионов
Гвардиола назвал троих кумиров 1
09:10 · Лига чемпионов
Гвардиола: «Даже если три раза подряд выиграю Лигу чемпионов - все равно останусь неудачником»
08:50 · Лига чемпионов
Линекер отреагировал на пента-трик Холанна
08:43 · Лига чемпионов
Игрок «РБ Лейпцига» Хенрихс: «Впервые проиграл со счётом 0:7»
08:38 · Лига чемпионов
Лескотт рассказал, чем Холанн отличается от других нападающих
08:32 · Лига чемпионов
Груич: «Порту» играл лучше «Интера»
08:27 · Лига чемпионов
Заммер: «Манчестер Сити» показал мировой класс»
08:21 · Лига чемпионов
Онана: «Интер» был сильнее «Порту»
08:16 · Лига чемпионов
Консейсау: «Порту» был лучше «Интера» в обоих матчах»
08:11 · Лига чемпионов
Гвардиола одержал третью победу в плей-офф ЛЧ со счётом 7:0
07:57 · Лига чемпионов
Фабиньо: «Ливерпуль» попробует выбить «Реал»
Все новости
Рекомендуем