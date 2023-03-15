Лескотт рассказал, чем Холанн отличается от других нападающих

Бывший защитник «Манчестер Сити» Джолеон Лескотт высказался о разгромной победе «горожан» над «РБ Лейпцигом» (7:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. В прошедшей встрече нападающий «горожан» Эрлинг Холанн забил пять голов.

«У Эрлинга есть врожденные способности, которые отличают его почти от всех нападающих. Суть даже не в том, чтобы не попадать в вратаря, а в том, чтобы знать, куда может отскочить мяч. Для такого молодого футболиста это уникальная способность», - приводит слова Джолеона пресс-служба УЕФА.

«Манчестер Сити» победил «РБ Лейпциг» по сумме двух матчей со счетом 8:1. Соперник «горожан» по ¼ финала определится 15 марта во время жеребьевки.