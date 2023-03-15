Груич: «Порту» играл лучше «Интера»

Хавбек «Порту» Марко Груич высказался о результате ответного матча против миланского «Интера» (0:0) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы провели тяжелый матч, я огорчен результатом. «Порту» играл лучше соперника, мы держали мяч под контролем и создавали моменты. Но, к сожалению, так и не смогли забить гол. Мы отдали все силы, и болельщики это понимают. Спасибо им за поддержку. «Порту» очень хотел победить. Мы разочарованы», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

«Интер» прошел в ¼ финала Лиги чемпионов благодаря домашней победе со счетом 1:0. Следующий соперник «нерадзурри» определится на жеребьевке 15 марта.