Заммер: «Манчестер Сити» показал мировой класс»

Экс-футболист сборной Германии Маттиас Заммер отреагировал на разгромную победу «Манчестер Сити» над «РБ Лейпцигом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли со счетом 7:0.

«Можно сказать, что «Ман Сити» показал мировой класс. Эта команда выделяется на фоне других не только высочайшим уровнем игроков, но и физической мощью. Этот коллектив обладает атлетизмом и скоростью», - передает слова Заммера пресс-служба УЕФА.

По сумме двух матчей «Манчестер Сити» одолел «РБ Лейпциг» со счетом 8:1. Следующий соперник «горожан» в Лиге чемпионов определится на жеребьевке 17 марта.