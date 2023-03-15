Онана: «Интер» был сильнее «Порту»

Голкипер миланского «Интера» Андре Онана пообщался с представителями СМИ после домашнего матча с «Порту» в плей-офф Лиги чемпионов. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Интер» показал отличную командную игру, мы выстояли против очень сильного соперника. Понимали, что нам будет непросто, но выполнили свою задачу и пробились в ¼ финала турнира. У «Порту» сильная команда, но у нас сильнее», - передает слова вратаря пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в первом матче «Интер» одержал минимальную победу со счетом 1:0. Благодаря этому «нерадзурри» шагнули в четвертьфинал турнира. Соперник миланского гранда определится на жеребьевке 17 марта.