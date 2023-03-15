Консейсау: «Порту» был лучше «Интера» в обоих матчах»

Наставник «Порту» Сержиу Консейсау высказался об ответном матче против миланского «Интера» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Порту» отлично выглядел и смотрелся лучше соперника в обоих встречах. Но мы не смогли сделать главное – забить гол. Хочу отдать должное своим подопечным, они провели хороший поединок. «Интер» доминировал над нами всего лишь на протяжении десяти минут в данном противостоянии, когда остался в большинстве после удаления Отавио», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.

«Интер» прошел «Порту» благодаря победе в первом матче со счетом 1:0.