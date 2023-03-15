Гвардиола одержал третью победу в плей-офф ЛЧ со счётом 7:0

В ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своем поле принимал немецкий «РБ Лейпциг». Английский клуб отпраздновал разгромную победу со счетом 7:0. Пента-трик за «горожан» оформил нападающий Эрлинг Холанн.

Стоит отметить, что это третья победа с подобным счетом в плей-офф ЛЧ для испанского специалиста. Ранее победы с таким счетом под руководством Хосепа добывали «Бавария» - над «Шахтёром» и «Сити» - над «Шальке».

«Манчестер Сити» прошел «РБ Лейпциг» по сумме двухматчевого противостояния с общим счетом 8:1 (1:1, 7:0) и шагнул в четвертьфинал турнира.