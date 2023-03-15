Фабиньо: «Ливерпуль» попробует выбить «Реал»

Хавбек «Ливерпуля» Фабиньо высказался о предстоящем ответном поединке против мадридского «Реала» в плей-офф Лиги чемпионов. В первом поединке мерсисайдцы уступили на своем поле со счетом 2:5.

«Реал» всегда чует запах крови. Если им дать возможность, то они забьют. Это все увидели в первом матче. Нам нужно извлечь урок из этого и постараться сыграть менее открыто. Сделаем все от себя зависящее и попробуем выбить «Реал». Это очень сложно, но мы будем стараться», - цитирует бразильского полузащитника пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 15 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.