Генич дал прогноз на матч «Порту» - «Интер»

Футбольный комментатор Константин Генич поделился соображениями по ответному матчу между «Порту» и миланским «Интером» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Вряд ли увидим открытый футбол. Тут вопрос в нюансах, деталях, в том, кто накажет соперника за ошибки. То, что прогнозировал 3 недели назад, буду прогнозировать и сейчас. Тотал меньше 2,5», - приводит слова комментатора «РБ Спорт».

В первом поединке, состоявшемся в Милане, «Интер» одержал минимальную победу со счетом 1:0.

Ответный матч пройдет в Португалии сегодня, 14 марта, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.