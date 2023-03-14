Маттеус дал прогноз на исход противостояния «Реал» - «Ливерпуль»

Легендарный защитник «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус высказался об ответном матче между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. В первой игре подопечные Карло Анчелотти победили со счетом 5:2.

«Реал» пройдет «Ливерпуль». Хоть мерсисайдцы и разбили «МЮ», но они не смогут повторить то же самое в Мадриде. Дела у обеих команд в местных чемпионатах идут не лучшим образом, поэтому они бросят все силы на ЛЧ», - передает слова эксперта Sky Sport.

Ответная встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде 15 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.