Гвардиола назвал цель «Манчестер Сити» в матче с «РБ Лейпцигом»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем поединке против немецкого «РБ Лейпцига» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Сразу после жеребьевки я сказал, что нам попался хороший соперник. В предстоящей встрече мы должны проявить себя наилучшим образом перед своими болельщиками. Для нас очень важна победа. Без разницы, сколько будет голов, главное выиграть. Это наша цель», - передает слова испанского тренера пресс-служба «горожан».

Ответный матч между «Манчестер Сити» и «РБ Лейпцигом» состоится во вторник, 14 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. В первом матче команды разошлись миром – 1:1.