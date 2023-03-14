Гранат дал прогноз на матч «Манчестер Сити» - «РБ Лейпциг»

Экс-футболист сборной России и московского «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о предстоящем ответном матче между «Манчестер Сити» и «РБ Лейпцигом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Игра пройдет в Англии. Уверен, Сити» добьется победы! Для меня английский клуб сильнее, тем более они играют дома. Команды щедрые на голы. Ожидаю счет 3:1 или 2:1», - передает слова Владимира издание Sport24.

Ответная встреча состоится в Манчестере сегодня, 14 марта, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья со счетом 1:1.