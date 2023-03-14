Мерсон оценил шансы «Ливерпуля» против «Реала»

Футбольный эксперт Пол Мерсон поделился ожиданиями от ответного матча между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем» в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. В первой встрече, состоявшейся на «Энфилде», мерсисайдцы крупно проиграли со счетом 2:5.

«Ливерпулю» предстоит гостевой матч против действующего обладателя титула. Два гола еще возможно, но три – очень сильно сомневаюсь. Не даю «Ливерпулю» ни одного шанса», - передает слова Мерсона Sky Sports.

Ответный поединок состоится в среду, 15 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.