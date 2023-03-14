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Лига чемпионов

Мерсон оценил шансы «Ливерпуля» против «Реала»

14 Марта 2023 • 08:35 Комментировать

Футбольный эксперт Пол Мерсон поделился ожиданиями от ответного матча между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем» в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. В первой встрече, состоявшейся на «Энфилде», мерсисайдцы крупно проиграли со счетом 2:5.

«Ливерпулю» предстоит гостевой матч против действующего обладателя титула. Два гола еще возможно, но три – очень сильно сомневаюсь. Не даю «Ливерпулю» ни одного шанса», - передает слова Мерсона Sky Sports.

Ответный поединок состоится в среду, 15 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Пол Мерсон
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