Маттеус назвал главных фаворитов Лиги чемпионов

Знаменитый экс-футболист «Баварии» Лотар Маттеус высказался о главных претендентах на победу в Лиге чемпионов.

Мюнхенцы уже оформили выход в четвертьфинал, устранив «Пари Сен-Жермен», считавшийся одной из сильнейших команд розыгрыша.

«Бавария» способна добиться триумфа в Лиге чемпионов, как я уже говорил перед матчем с «ПСЖ». Этот турнир выигрывают не звёздные имена, а великие команды. На мой взгляд, «Бавария» входит в число претендентов на победу, но не является главным фаворитом – есть мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Также не стоит недооценивать «Наполи» и «Бенфику», – приводит Bild слова Маттеуса.