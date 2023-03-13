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Лига чемпионов

Маттеус назвал главных фаворитов Лиги чемпионов

13 Марта 2023 • 02:18 Комментировать

Знаменитый экс-футболист «Баварии» Лотар Маттеус высказался о главных претендентах на победу в Лиге чемпионов.

Мюнхенцы уже оформили выход в четвертьфинал, устранив «Пари Сен-Жермен», считавшийся одной из сильнейших команд розыгрыша.

«Бавария» способна добиться триумфа в Лиге чемпионов, как я уже говорил перед матчем с «ПСЖ». Этот турнир выигрывают не звёздные имена, а великие команды. На мой взгляд, «Бавария» входит в число претендентов на победу, но не является главным фаворитом – есть мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Также не стоит недооценивать «Наполи» и «Бенфику», – приводит Bild слова Маттеуса.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бенфика Бавария Манчестер Сити Лотар Маттеус Лига Чемпионов Наполи
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