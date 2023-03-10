​Определён лучший игрок недели в Лиге чемпионов

На неделе прошла первая порция ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Лучшим игроком прошедших четырёх матчей был признан нападающий «Бенфики» Рафа Силва. Информация размешена на страницах официального сайта УЕФА.

Во вторник вечером «Бенфика» разгромила «Брюгге» со счётом 5:1. Рафа Силва стал автором одного из забитых голов лиссабонских «орлов».

Отметим, что в четвертьфинал Лиги чемпионов уже прошли «Бенфика», «Челси», «Бавария» и «Милан». На следующей неделе будут разыграны ещё четыре путёвки. После второй порции ответных игр 1/8 финала состоится жеребьёвка.