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Лига чемпионов

Лахиялов – про «ПСЖ»: «Сколько ишака ни наряжай, он никогда конём не станет» эксклюзив

10 Марта 2023 • 13:38 Комментировать (1)

Полузащитник и президент махачкалинского «Легиона Динамо» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал поражение «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Баварии» (0:2) и вылет парижского клуба из турнира по сумме двух игр (0:3).

- Думаю, ни у кого сомнений не возникло, что «Бавария» заслуженно прошла в следующий этап. И по первому, и по второму матчу она была целостнее и сильнее. Видно, что «ПСЖ» пока не готов решать большие задачи. Если посмотреть на скамейку запасных «Баварии», то видно, что она может себе позволить держать на ней даже таких футболистов, как Мане, Сане и Гнабри. А в «ПСЖ» таких игроков на скамейке нет, и тренеру некем было усилить команду и перевернуть ход матча. У нас в народе часто так говорят: сколько ишака ни наряжай, он никогда конём не станет. Это как раз подходит к «ПСЖ». Сколько бы денег они ни вкладывали в клуб, как бы ни усиливались, что бы они ни делали, пока «ПСЖ» на топ-уровень выйти не может, и сейчас не видно, за счёт чего они могут этого добиться. Я думаю, основная причина – это, конечно, частая смена тренеров, она ни к чему хорошему не приводит. Ну и стоит выделить португальские клубы. Несмотря на то, что ежегодно такие клубы, как «Бенфика» и «Порту», продают своих лидеров за сотни миллионов долларов в ведущие клубы Европы, они по-прежнему находят молодые дарования и мало что воспитывают их, но ещё и продают потом за большие деньги. Эти команды ежегодно участвуют в Лиге чемпионов не только на групповом этапе, но и стараются проходить в плей-офф, как можно дальше, как можно выше, что заслуживает уважения.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Лига Чемпионов Шамиль Лахиялов
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Комментарии (1)
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Артур Измаилов
10 Марта 2023 в 14:09
тоже самое касается и другому недоклубу под названием шити
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