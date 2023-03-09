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Лига чемпионов

​Мбаппе признал, что у «ПСЖ» не было шансов пройти «Баварию»

09 Марта 2023 • 19:57 Комментировать

Звёздный форвард Килиан Мбаппе признал, что у «ПСЖ» не было шансов пройти «Баварию» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что «ПСЖ» проиграл «Баварии» оба матча – 0:1 на своём поле и 0:2 на выезде.

«Когда мы сравниваем две команды, то видим, что у них [у «Баварии»] есть команда, созданная для победы в Лиге чемпионов. На первой пресс-конференции я сказал, что мы сделаем всё возможное в этом турнире. Это наш максимум. Это правда», - сказал Мбаппе журналистам.

Отметим, что лучшим результатом «ПСЖ» в Лиге чемпионов остаётся финал сезона 2019/2020. Тогда в решающей битве за трофей парижане тоже уступили «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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