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Лига чемпионов

​Мальдини не хочет, чтобы «Милан» попал на клуб из Италии в четвертьфинале

09 Марта 2023 • 19:19 Комментировать (1)

«Милан» впервые за 11 лет пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала турнира команда Стефано Пиоли одолела «Тоттенхэм» (победа 1:0 дома, ничья 0:0 на выезде). Директор «россонери» Паоло Мальдини поделился своими мыслями о предстоящей жеребьёвке турнира.

«Я бы предпочёл избежать встречи с итальянской командой. Но если все три команды пройдут дальше, я буду рад за итальянский футбол. Мы получим того, кого получим. Если нам выпадет «Бавария», «Манчестер Сити» или «Реал», мы будем готовы», - сказал Мальдини клубному ТВ.

Отметим, что в ¼ финала Лиги чемпионов ограничений при жеребьёвке нет – команды из одной страны могут попадать друг на друга. В теории «Милан» может встретиться с «Наполи» или «Интером», хотя эти команды ещё не пробились в четвертьфинал.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Паоло Мальдини
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Комментарии (1)
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InterSan
09 Марта 2023 в 19:33
Если трое итальянских команд выйдут - будет очень здорово. Сомнения пока что, только с Интером. Но, надеемся на проход.
Ну а если Милан попадёт на Реал, МС, Баварию - то Мальдини имеет ввиду, что будут готовы учится у них. Так как сегодня Милан никак им конкуренцию не составляет.
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