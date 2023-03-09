Мусиала не смог получить футболку Месси

В среду ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов проводили «Бавария» и «ПСЖ». Мюнхенцы победили со счётом 2:0 и прошли дальше (3:0 по сумме двух встреч).

После финального свистка игрок «Баварии» Джамал Мусиала попросил футболку у Лионеля Месси. Аргентинец просигнализировал немцу, что даст ему футболку в подтрибунном помещении. Впрочем, Мусиала так и не получил футболку звёздного игрока «ПСЖ».

«Удалось ли получить футболку Месси? Я не нашёл его!» - сказал Мусиала журналистам.

Лионель Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. Действующий контракт аргентинца рассчитан до конца нынешнего сезона.