​«ПСЖ» провёл в Лиге чемпионов 137 матчей, но ни разу не выиграл турнир – больше игр только у «Арсенала»

«ПСЖ» снова неудачно выступил в Лиге чемпионов. Гранд Лиги 1 вылетел из турнира уже по итогам 1/8 финала, уступив «Баварии» (0:3 по сумме двух встреч).

Если взять команды, которые ни разу не выигрывали Лигу чемпионов, то «ПСЖ» занимает второе место по количеству игр (137). На первой же строчке располагается «Арсенал» (177). Об этом рассказывают гуру футбольной статистики из Opta.

И для «ПСЖ», и для «Арсенала» лучшим результатом в Лиге чемпионов остаётся финал. Парижане проиграли финал 2020 года «Баварии» (0:1), а лондонцы уступили в финале 2006 года «Барселоне» (1:2).