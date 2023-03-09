​Месси и Мбаппе получили низкие оценки за матч с «Баварией»

«ПСЖ» не смог совершил камбэк в противостоянии с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов. После домашнего поражения (0:1) парижане проиграли и на выезде (0:2). Журналисты авторитетного французского издания L’Equipe поставили оценки футболистам команды Кристофа Галтье. Звёздные форварды «ПСЖ» Лионель Месси и Килиан Мбаппе получили всего лишь по 3 балла из 10. В материале говорится о том, что Месси разочаровал в среду вечером в плане влияния на игру команды в столь важном поединке.

После вылета из Лиги чемпионов главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье допустил, что он будет уволен из клуба.