Беллингем – о повторном пенальти «Челси: «Смешное решение судьи»

Хавбек дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем высказался о решении арбитра назначить повторный пенальти в поединке против лондонского «Челси» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. С первого удара Кай Хаверц угодил в штангу, но со второй попытки сумел поразить ворота «шмелей»

«Этот момент нас огорчил. Факт того, что «Челси» повторно пробил пенальти, был смешным. При каждом таком исполнении с медленным разбегом игроки будут заранее вбегать в штрафную площадку. Но это решение рефери, и нам нужно его принять», - передает слова полузащитника BT Sport.

По сумме двух матчей «Челси» (0:1, 2:0) прошел в ¼ финала Лиги чемпионов.