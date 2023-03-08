Рамуш прокомментировал разгром «Брюгге»

Форвард лиссабонской «Бенфики» Гонсалу Рамуш пообщался с представителями СМИ после поединка против бельгийского «Брюгге» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Все может казаться намного легче, чем было на самом деле. Мы выложились по максимуму в этой встрече. «Бенфика» показала качественный футбол, и это облегчило нам задачу. Подошли к матчу с максимальной концентрацией и уважением к сопернику. Мне было приятно забивать, голы придают уверенности», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.

Ответный матч завершился разгромной победой «Бенфики» со счетом 5:1. В первом поединке лиссабонцы выиграли 2:0.